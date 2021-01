INE aprueba veto a AMLO respecto a temas electorales

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral.

Te recomendamos: INE votará proyecto que impediría a AMLO realizar manifestaciones electorales en mañaneras

Se trata de evitar que se vulneren los principios de imparcialidad y neutralidad, argumenta el Instituto, que podrían poner en riesgo la equidad de la contienda electoral más grande de la historia de México.

De acuerdo con las medidas preventivas que aprobó el INE por mandato del TEPJF, el Presidente no podrá pronunciarse sobre los siguientes temas:

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se inconformó con esta decisión del INE.

Acusó a los Consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de violar la Constitución, de haber prejuzgado este asunto, y los denuncio ante el Órgano Interno de Control del INE, para que los sancione por estas conductas.

El presidente del INE respondió.

“El árbitro no debe caer en la provocación, lo prohíbe la Constitución, no lo prohíbe el INE. Esta autoridad electoral no pueden consecuencia ni ir en contra de la Constitución ni ir en contra de su propia historia, quiero ser claro aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir en el voto ciudadano, son dos cosas radicalmente distintas”, respondió Lorenzo Córdova, Presidente del INE.