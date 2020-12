INE aprueba que diputados que busquen reelegirse en 2021 no pidan licencia

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que aplicará a los diputados federales que busquen su reelección el año entrante.

La propuesta original incluía la obligación de que pidieran licencia al cargo para poder competir, pero fue rechazada con 7 votos en contra y 4 a favor.

Por lo tanto, el INE no exigirá que los diputados se separen de su curul.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, acompañado por otros consejeros, reprochó que el Congreso no hubiera emitido oportunamente la ley secundaria que se ordenó en la reforma constitucional del 2014 para dejar claras las reglas con las que los legisladores federales deben competir en caso de aspirar a la reelección.

Y de esta forma, evitar que el INE sea la instancia que emite los lineamientos a seguir.

“Aquí no hay ley, ese es el problema que nos tiene aquí, en 2024 habrá reelección también de senadores, a lo mejor los senadores se apuran ahora, pero no lo dejen en el tintero porque si no, en tres años, esta institución electoral tendrá el mismo problema”, dijo Lorenzo Córdova. presidente del INE.

“Detrás de estos lineamientos no hay una competencia ni tampoco una afrenta o un desafío al Poder Legislativo, el INE no participa en contiendas de poder ni de popularidad, ni de reconocimiento, esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra vocación, lo único que busca con estos lineamientos es colocarse del lado de la ciudadanía”, indicó Claudia Zavala, consejera electoral del INE.