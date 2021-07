INE aprueba multas históricas por más de mil 300 mdp a partidos por irregularidades

Este año fue la elección más grande de la historia en México y también el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una fiscalización de los recursos utilizados, sin precedentes. La autoridad electoral revisó 39 mil 448 informes de 29 mil 612 candidaturas y se auditaron más de 11 mil millones de ingresos y gastos.

Te recomendamos: INE multa a Samuel García y a Movimiento Ciudadano por apoyo de Mariana Rodríguez

Por las irregularidades detectadas, el Consejo General del INE aprobó multas superiores a los mil 300 millones de pesos, que deberán pagar los diversos partidos políticos. Fue en una sesión que se prolongó por más de 15 horas.

Además, precisó:

“El 74% de las sanciones propuestas corresponde a los rubros egreso no reportado, eventos registrado de manera extemporánea, registro extemporáneo en el SIF, egreso no comprobado , egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad y si hay algo en común en todos estos rubros es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad y de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”.