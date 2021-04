INE aprueba calendario y lineamientos de la primera consulta popular en México

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario y lineamientos para realizar lo que será la primera consulta popular en México, prevista en la Constitución.

Será el domingo 1 de agosto a partir de las 8 de la mañana.

Los Consejeros electorales aprobaron las primeras decisiones, pero aclararon que aún no hay recursos para realizarla.

Luego de que la Cámara de Diputados les recortó 870 millones de pesos en su presupuesto de este año, el INE no tiene dinero, ni hay en el Presupuesto de Egresos de la Federación ninguna previsión para el costo que implicará la consulta popular.

“El INE no pidió la consulta, pero va a cumplir con su responsabilidad para llevarla a cabo, pero que exista este acompañamiento para que la misma sea exitosa y no se deje eventualmente al garete de la inanición presupuestaria. En un primer momento, a diferencia de la elección federal que implicará 162 mil casillas, planteamos que con 104 mil casillas se podría realizar la consulta, y eso nos implicó una ampliación presupuestal de 1499 millones, no se ha concedido, hoy estamos en pláticas con la secretaría de Hacienda planteando que con 91 mil casillas y un costo de 890 millones de pesos puede seguir siendo un ejercicio exitoso”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.