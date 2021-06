INE alista consulta para juzgar a expresidentes; se hará el 1 de agosto

Mientras se realiza el computo de votos de la elección de diputados federales, el Consejo General del (INE) alista ya la realización de la consulta popular para juzgar a expresidentes el próximo domingo 1 de agosto.

Se trata de la consulta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus antecesores y que fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se hará la siguiente pregunta a los mexicanos que quieran participar:

¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

En sesión de Consejo General, el INE aprobó los lineamientos para la organización de la consulta.

Debido a que ya no cuentan con recursos económicos porque gran parte de su presupuesto se destinó a organizar la jornada electoral del pasado domingo, se alista su realización optimizando al máximo lo que ya se tiene.

Por ejemplo, se solicitará a quienes fueron capacitados como funcionarios de casilla que participen en las mesas receptoras de la consulta y, por lo pronto, se descartó el uso de urnas electrónicas, aunque las boletas sí serán mas económicas que las de la jornada comicial, explicaron.

Y el número de boletas que habrá en cada casilla será de 2 mil 500, cuando originalmente iban a ser máximo mil 500, pero se redujo el numero de mesas receptoras a instalar.

“El beneficio que podrían dar estas urnas electrónicas en el supuesto de que se pudieran cumplir todas las tareas técnicas previas para ponerlas en operación, sería mínimo; y en ahorro económico cero, más bien, implican un poco más de gasto que el uso de papeletas, como sabemos van a ser mucho más sencillas, y que costarán menos de la mitad de lo que cuesta una boleta ordinaria, una boleta electoral ordinaria… no debemos complicar un proceso que de por sí se está organizando y desenvolviendo en condiciones extraordinarias por el poco tiempo que hay para prepararla, porque aún no concluye el proceso electoral y porque, además, hemos tenido, tenemos una escasez de recursos, precisamente, porque no se autorizó un presupuesto especial, como debería haberse hecho para realizar la consulta electoral”, dijo Jaime Rivera, consejero electoral INE.