INE aclara que no puede usar fideicomisos para revocación de mandato

El INE solicitó un presupuesto superior a los 24 mil millones de pesos para el 2022. De esa cantidad 3 mil 830 millones de pesos se destinarían a la revocación de mandato, 1,913 millones a una consulta popular, si es que hubiera, y 5 mil 833 millones de pesos corresponderían al financiamiento para partidos políticos.

Te recomendamos: Consulta de Revocación de Mandato no está en riesgo por reducción al presupuesto del INE: Segob

Los diputados recortaron 4 mil 900 millones de pesos, y en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación afirmó que el INE sí tiene recursos en fideicomisos que le permitirían absorber el recorte, sin poner en riesgo la consulta de revocación de mandato.

El secretario hablaba de 2 fideicomisos con un total de 1,353 millones de pesos, de los cuales se encuentran disponibles 626.15 millones de pesos.

El primero con 527 millones de pesos destinados a pagar pasivos laborales, 320 de los cuales ya están comprometidos para programas de retiro voluntario del personal.

El segundo, para infraestructura inmobiliaria que se usa a fin de mantener las instalaciones que el INE por ley debe tener en todo el país. Actualmente se construyen instalaciones en Nuevo León y Zacatecas. Cuenta con 623.48 millones de pesos, de los que están comprometidos por pago de contratos 381.3 millones.

En este fideicomiso también hay recursos para el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana en el país, y se sostiene sin el uso de recursos públicos porque el INE utiliza el dinero que le pagan bancos y otras instituciones financieras para la autenticación de identidad de los ciudadanos. Cuenta con 202.64 millones de pesos de los cuales 25.64 millones están comprometidos.

El INE respondió a través de su secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo.

Dijo que son fideicomisos creados desde que el INE era IFE, y operan con total transparencia en un marco legal que establece obligaciones para el instituto y sus servidores públicos.

Y una de sus reglas es precisamente que ese dinero solo se puede usar para el fin que expresamente tiene cada fideicomiso y si se hace lo contrario, sería un delito.

Por eso, precisó, no se pueden usar ni para elecciones, ni para consultas o para la revocación de mandato.

“Los recursos en cualquier fideicomiso no solamente los del INE, fideicomisos públicos o privados, tienen un fin exprofeso y no se pueden destinar a otro propósito que no fue el que motivó la creación del fideicomiso correspondiente, nosotros no podemos simplemente sacar el dinero de ahí y ponerlo en otra bolsa, porque no es el fin para el cual se creó el fideicomiso y eso puede implicar incluso responsabilidades para la institución y para los funcionarios”, explicó Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del INE.