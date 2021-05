INE aclara que dar tarjetas sin dinero, bienes o servicios no es ilegal

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la entrega de tarjetas como la que denunció en su conferencia matutina el presidente López Obrador en Nuevo León, por parte del candidato priista, Adrián de la Garza, no pueden traer como consecuencia que este Instituto o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenen el retiro de la candidatura o la suspensión de la campaña electoral para las elecciones 2021.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama dejaron claro que las violaciones a la ley en materia de fiscalización por parte de cualquier candidato, sin importar a qué partido o coalición representen, serán valoradas y en su caso sancionadas después de la jornada electoral.

Así ocurrió con las precampañas, explicaron, cuando ese periodo acabó se juzgaron y sancionaron las irregularidades, pero no antes.

“La entrega de tarjetas prometiendo cosas que se van a echar a andar programas sociales, que se van a ampliar derechos, quedó validado por el órgano jurisdiccional, pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León, la candidata de MC, la candidata a la gubernatura de Morena o el candidato a la alcaldía de Guadalajara de Morena o un candidato del Partido Verde en otro lado puedan ser retirados de la contienda por esto, pues tiene dos problemas, primero no se retiran candidaturas cuando estas están en curso y segundo, la mera entrega de cartoncillos o de plásticos si no tiene dinero, bienes o servicios detrás, no es en sí ilegal ¿Qué es lo que está tajantemente prohibido? Entregar dádivas”, aclaró Ciro Murayama, consejero del INE.