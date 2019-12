Indocumentada mexicana, refugiada en Iglesia, suspende huelga de hambre tras una semana

La indocumentada mexicana Edith Espinal, refugiada en la Iglesia Menonita de Columbus, en Ohio, Estados Unidos, desde hace más de dos años, suspendió este sábado la huelga de hambre que realizó durante siete días al no lograr su objetivo de reunirse con el senador demócrata Sherrod Brown.

Espinal quería que Brown la visitara en su santuario para hablar de su situación y la de los cerca de once millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.

Sin embargo, la oficina del legislador informó que este habló por teléfono con ella y no consideraba que una reunión personal ayudara a “solucionar los problemas” del sistema migratorio.

Sé que los políticos piensan que los inmigrantes como yo les tenemos miedo y que vamos a permanecer siempre en las sombras. No es así como he vivido siempre”, afirmó Espinal, quien prometió

responder el lunes a la decisión de Brown de no reunirse con ella.