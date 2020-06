Indigna asesinato de hermanos emprendedores en Celaya, donde incrementaron ataques a talleres

En Guanajuato, a pesar de la pandemia, entre enero y mayo de este año, los asesinatos han crecido 23%. El sábado pasado, un grupo criminal acabó con la vida de tres jóvenes que se dedicaban a arreglar autos, en Celaya, Guanajuato.

Los hermanos Ulises, Rogelio y Diego Becerra eran emprendedores; en 2016 crearon su empresa Becaa Cars, un taller de “wrap” o forrado de autos con vinil en Celaya, Guanajuato.

CJNG pone la firma

El sábado pasado, hombres armados llegaron a su taller y los asesinaron. Los criminales incendiaron su negocio y dejaron una cartulina donde escribieron “sigue la limpia”, firmada por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

“Eran chavos bien trabajadores. Un claro ejemplo de superación personal, pero en un país como México te puede llevar a la muerte, en manos de la delincuencia organizada”, comentó una amiga de los hermanos Becerra.

“Toda perdida de vida de cualquier persona. Debe ser condenable, no lo merecemos, no es justo, no es correcto, y lo condenamos, imagínate pensar en la perdida de estos tres chicos de una familia, no tiene manera de calificarse”, dijo Elvira Paniagua, presidenta municipal.

El asesinato de los hermanos Becerra no es el único ataque a negocios de autos en Celaya. El pasado viernes 5 de junio, hombres armados atacaron con el mismo modus operandi una vulcanizadora. También asesinaron al dueño, le prendieron fuego al negocio y dejaron una cartulina con otro mensaje, alusivo a la disputa entre el cártel jalisco nueva generación y el cártel de santa rosa de lima, encabezado por José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”.

“Estamos viviendo un escenario en medio de una riña entre dos grupos delincuenciales y esto vuelve de carácter federal. Hagamos lo que nos compete, aquí no tendrían porque estar llegando armas como las que llegan, aquí no tendrían que estar llegando drogas como las que llegan, y claro que se venden, aquí no tendrían porque estar robando hidrocarburo”, dijo Elvira Paniagua, presidenta municipal de Celaya, Guanajuato.

El martes pasado los cuerpos de los hermanos becerra fueron enterrados y a casi una semana de su asesinato vecinos y amigos continúan llevando flores y velas a su taller.

Con información de Marko Antonio Coronel y Víctor Olvera.

LLH