Indigna a brasileños momento en que policías rocían gas lacrimógeno y asfixian a hombre

Un video que capta a dos agentes de la Policía Federal de Caminos de Brasil sujetando a un hombre de raza negra dentro de la cajuela de una camioneta repleta de humo, y la posterior muerte del hombre, desató indignación entre los brasileños.

Las imágenes de la detención policial realizada en Umbauba, en el estado de Sergipe, en el noreste de Brasil, muestra a los agentes obligando a Genivaldo de Jesús Santos, de 38 años, a permanecer en la parte trasera de su vehículo policial mientras una densa nube de humo blanco, aparentemente gas lacrimógeno, sale de la camioneta.

Se puede escuchar que el hombre no deja de gritar mientras sus piernas, que salen de la camioneta, no dejan de patear hasta que eventualmente deja de moverse. Los agentes no lucen perturbados por la presencia de testigos a su alrededor.

Las redes sociales estallaron con las imágenes, y decenas de personas se reunieron para manifestarse el miércoles en Umbauba, donde bloquearon una carretera e incendiaron neumáticos.

“La población está indignada”, se le puede escuchar a un hombre decir en un video de la manifestación, el cual fue publicado en Twitter. “¡Asesinaron al tipo!”, dice otra persona a la multitud con un altoparlante.

A través de un comunicado, la Policía Federal de Caminos dijo que el hombre había mostrado un comportamiento agresivo y se “resistía activamente” a los agentes que lo detuvieron. Los agentes lo inmovilizaron, según el comunicado, y luego usaron “instrumentos de menor potencial ofensivo” para contenerlo.

El comunicado asegura que Santos se empezó a sentir mal mientras era transportado al cuartel de policía y fue llevado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Una necropsia preliminar concluyó que el hombre murió de una falla respiratoria por “asfixia mecánica, dijo George Fernandes, portavoz del instituto forense del estado de Sergipe, a The Associated Press.

El incidente “conmocionó a la sociedad brasileña debido a su nivel de brutalidad, dejando al descubierto la falta de preparación de la institución para garantizar que sus agentes se apeguen a los procedimientos básicos”, dijo Foro de Seguridad Pública Brasileña, un grupo independiente.

El presidente Jair Bolsonaro dijo que averiguará de la Policía Federal de Caminos qué fue lo que ocurrió. También mencionó un incidente de hace dos semanas en el que un hombre le disparó a dos agentes de caminos que estaban en servicio.

Con información de AP

