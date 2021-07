Indígenas de Pantelhó toman las armas de la Guardia Nacional para defenderse del crimen organizado

En los Altos de Chiapas sigue la situación muy tensa después de los enfrentamientos entre grupos armados en Pantelhó. Ademas autoridades buscan recuperar más de 48 armas de uso exclusivo del Ejército que le fueron confiscadas por civiles armados a la Guardia Nacional.

Este fin de semana, a través de un video difundido en redes sociales, indígenas tzotziles dijeron pertenecer al grupo de autodefensa del pueblo de Pantelhó, llamado Los Machetes, dicen que tomaron las armas para defenderse del grupo del crimen organizado, llamado los Herrera, encabezado presuntamente por Austroberto Herrera y sus hijos.

El grupo de civiles armados acusó a la alcaldesa sustituta de Pantelhó, Delia Yanet Velasco Flores y a su esposo, Raquel Trujillo Morales, presidente municipal electo, de proteger al grupo delictivo de Los Herrera por lo que, dicen, decidieron enfrentarlos la madrugada del miércoles pasado.

“Entramos, no para atacar el pueblo, si no para expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado. Aclaramos al mal gobierno que no envié su guardia nacional, su Ejército, su policía, porque ya no es tiempo”, dijo un representante de ‘El Machete’, grupo de Autodefensas del Pueblo de Pantelhó, Chiapas.