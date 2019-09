Comunidades indígenas bloquean calzada México-Coyoacán, CDMX

Integrantes de comunidades indígenas se manifiestan este jueves y bloquean la calzada México-Coyoacán, frente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Los inconformes exigen más recursos, sobre todo para viviendas. El bloqueo afecta la vialidad en la zona aunque ya ha habido algunas negociaciones para poder reabrir la circulación.

Comunidades indígenas protestan al sur de la Ciudad de México. (FOROtv)

Este mismo jueves por la mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró que Joaquín “El Chapo” Guzmán, según declaraciones que dieron a conocer sus abogados, quiere que su fortuna, confiscada por autoridades estadounidenses, sea entregada a comunidades indígenas de México.

Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí. No sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que su dinero se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien, lo celebro”, expresó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.