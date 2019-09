Indígenas chiapanecas se gradúan como ingenieras solares en India

Cuatro mujeres indígenas originarias de Los Altos de Chiapas se graduaron como ingenieras solares en India.

Petra Beatriz Gómez, Eulogia Hernández, Manuela Gómez y Fabiola Ordoñez, originarias de los municipios de San Juan Cancuc, Mitontic, Pantepec y El Bosque, se inscribieron en una convocatoria que realizó la Universidad Barefoot College, una institución que trabaja con mujeres rurales analfabetas para brindarles conocimientos técnico-prácticos que les permitan obtener un beneficio para ellas y sus comunidades.

Son cuatro comunidades muy importantes en nuestro estado, pero también de las más pobres y tenían que cumplir con ciertas características, la primera ser mujer, la segunda ser mayor de 35 años, no importaba si no sabían ni leer ni escribir no sabían ni siquiera hablar español”, explicó Lorena del Rosario Rojas Nucamendi, del enlace de la Universidad de Barefoot College para Chiapas.