Índice Dow Jones baja 1.29 por ciento tras decisión de China sobre aranceles

Una mala semana para las acciones tecnológicas empeoró este lunes cuando las acciones de Amazon y Tesla profundizaban su caída, estableciendo un tono sombrío para los mercados ya preocupados por la decisión de China de aumentar los aranceles a productos importados estadounidenses.

A las 1530 GMT, el promedio industrial Dow Jones bajaba 310,79 puntos, o un 1,29 por ciento, a 23.792,84 unidades. El índice S&P 500 cedía 44,96 puntos, o 1,7 por ciento, a 2.595,93 puntos; mientras que el Nasdaq Composite caía 158,54 puntos, o 2,24 por ciento, a 6.905,23 unidades.

Los títulos de Amazon llegaron a caer cerca de un 5 por ciento después de que el presidente Donald Trump lanzó su más reciente ataque contra el precio de los despachos de la minorista por internet más grande del mundo a través del sistema postal de Estados Unidos y prometió cambios no especificados.

While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that…

