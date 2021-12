Índice delictivo se redujo en un 60% en Iztapalapa: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que por el trabajo coordinado el índice delictivo en Iztapalapa se redujo en un 60%.

Luego de instalar el gabinete de seguridad en la demarcación, acompañada por la alcaldesa Clara Brugada, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, Salvador Guerrero, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la mandataria capitalina precisó que Iztapalapa pasó del lugar 7 al 28 en los 50 municipios con mayor incidencia en homicidio doloso a nivel nacional, al reducirse de 1.5 a .47 diarios, es decir, 7 homicidios dolosos por día.

Y que en la Ciudad de México Iztapalapa ocupa el séptimo lugar en delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.

Cuestionada sobre los casos de la variante ómicron del covid, aclaró que no habrá suspensión de actividades culturales en la CDMX, como las que se llevan a cabo en el Zócalo capitalino con motivo de las fiestas decembrinas.

“No hay ningún indicador en la Ciudad en este momento que nos alerte de que se están incrementando los contagios, ningún indicador ni las hospitalizaciones inclusive ni las defunciones, no hay ningún indicador que nos alerte. ¿Cuál es la estrategia que se ha seguido? Avanzar en la tercera dosis de vacuna, particularmente para adultos mayores LIGAR no habrá suspensión de actividades”, añadió.

Reiteró que la vacunación a la ciudadanía será suspendida del 23 al 26 de diciembre.

En otro tema, la jefa de Gobierno respaldó las declaraciones del presidente de la República de que la ciudadanía podría organizar la consulta de revocación de mandato en caso de una negativa del INE.

“Yo estoy de acuerdo con el presidente, cualquiera de las dos opciones me parece bien, lo importante es que se fortalezca la democracia participativa, imagínense un presidente de la República que pone a consideración de la ciudadanía si permanece en el cargo o no, y el que se niega a llevar a cabo esta consulta son 6 consejeros electorales porque además no es el Instituto Nacional Electoral, son 6 de 11”, concluyó la jefa de Gobierno CDMX.