India lanza con éxito en un solo cohete 31 satélites

La India lanzó este jueves con éxito al espacio en un solo cohete 31 satélites de nueve nacionalidades, incluido uno español y otro colombiano, entre los que destaca el satélite indio de observación terrestre HysIS.

El lanzamiento se llevó a cabo con un vehículo polar PSLV-C43 a las 09.58 hora local (04.28 GMT), desde una plataforma en la base de Sriharikota, en el estado suroriental de Andhra Pradesh, informó la Organización de la Investigación Espacial de la India (ISRO).

La agencia espacial india emitió en directo todo el proceso desde la cuenta atrás hasta la confirmación del éxito de la operación, unos veinte minutos después, con la puesta en órbita del cohete, momento en el que comenzó a distribuir los satélites en el espacio.

Successful launch of #FACSAT -1 this morning with the PSLV C-43 rocket from India. #nanosatellite #earthobservation #nanocam pic.twitter.com/MPdWS0Sv07

“El PSLV-C43 ha lanzado con éxito 31 satélites, incluido el HysIS, desde el Centro Espacial Satish Dhawan, en Sriharikota”, anunció el ISRO en un comunicado.

Entre los 31 satélites lanzados a órbita había, además del HysIS indio, “un microsatélite y 29 nanosatélites” procedentes de Estados Unidos (23 de ellos), España, Colombia, Australia, Canadá, Finlandia, Malasia y Holanda.

El HysIS es un satélite de observación terrestre desarrollado por el ISRO.

Update #7#ISROMissions#HysIS

It's T -20 now and all set for the launch of #PSLVC43. Catch the live action now on https://t.co/umlC4Aychf

[Photo taken last night.] pic.twitter.com/6iwSDXEI93

— ISRO (@isro) November 29, 2018