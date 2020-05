Quedó clara la independencia de la SCJN en caso Bonilla: Arturo Zaldívar

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea señaló este martes que en el caso Bonilla quedó clara la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En entrevista para Despierta, el ministro presidente de la SCJN afirmó que no piensa entrar en una discusión con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pero aclaró que acatar la decisión del máximo órgano judicial no es opcional.

La SCJN invalidó este lunes la denominada “Ley Bonilla”, que ampliaba de 2 a 5 años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en el estado de Baja California.

Ésta es parte de la entrevista:

Danielle Dithurbide: Usted dijo fraude a la Constitución y al sistema democrático, lo que sucedió en el Congreso de Baja California el año pasado, y ya escuchaba, seguramente varias veces lo ha hecho, las declaraciones del gobernador Bonilla.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: Yo no voy a entrar a una discusión con el gobernador, no es mi papel. Los argumentos jurídicos que dio el pleno están en el proyecto del ministro Franco que oye sentencia y en los argumentos que se dieron ayer por todos y cada uno de los integrantes de Tribunal Constitucional de los cuales se desprende el tamaño de las violaciones constitucionales a las que se llegó para tratar de alargar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California.

Danielle Dithurbide: Decía el gobernador Bonilla también que algunos miembros, ministros de la SCJN se pudieron haber sentido presionados por grupos de derecha, ¿cómo estuvo, además de ser remota, la sesión de ayer en la que decidieron y definieron esto?

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: Creo que está clarísimo lo que la corte resolvió. Se decía que la corte no era independiente y que iba a avalar esta arbitrariedad, ayer se demostró que la corte es independiente y autónoma y ahora se dice que se dejó presionar por la derecha. Realmente yo entiendo que el gobernador esté lastimado, esté dolido, pero yo no voy a entrar a una discusión con él. El tribunal constitucional ya tomó su decisión, y por cierto, acatar la decisión de la corte no es opcional para el gobernador.

Enrique Campos: Ministro, ¿qué precedente sienta esta resolución de la Suprema Corte?

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: Es un precedente muy muy importante y relevante de que se tiene que respetar el voto público, que se tienen que respetar las instituciones en fondo y forma y de que no se puede utilizar la Constitución para violar la Constitución, los instrumentos de la democracia para violar la democracia y de que la Suprema Corte, como tribunal constitucional del Estado Mexicano estará siempre para salvaguardar la integridad del sistema democrático como lo hizo el día de ayer.

