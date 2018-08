Preparan espectáculo de luces en mosaicos para festejar Independencia de México en CDMX

Preparan espectáculo de luces en mosaicos para festejar la Independencia de México en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Raúl Ademar Medina Chirino, quien ha sido el encargado de diseñar los mosaicos que adornan el Zócalo capitalino durante las fiestas patrias dio un adelanto de los adornos que habrá en la Plaza de la Constitución, en la CDMX.

Raúl Ademar Medina Chirino explicó que no puede cambiar mucho el tema de los héroes de la Independencia de México, pero si puede diversificar el diseño, “por ejemplo, Don Miguel Hidalgo o Morelos no existen en ningún otra parte como yo los hago. Sin perder sus características propias; a Don Miguel Hidalgo lo colocó con la campana, muy pocos diseños los han hecho […] Me paso un tiempo haciendo varios bocetos hasta que creo que es el mejor. Y a las autoridades depende de ellas ponerlas o no”.

Según el maestro “Cherino”, como es conocido por todos, durante su carrera jamás ha repetido un diseño. Cada año trata de aportar algo diferente.

Independencia de México representada en mosaicos en el Zócalo CDMX (Twitter @ilichvaldez)

Asegura que le causa gran orgullo que vengan de varias partes del país a ver su trabajo. A sus 76 años de edad dice que cada año busca sorprender.

Raúl Ademar Medina Chirino comentó que este año se va a encontrar “lo que se llama fiesta patria en las paredes de los edificios, una alegoría con movimientos con el tema de Viva México, pero en cuestión de las pantallas led vamos a poner características de los niños autóctonos de alguno de nuestros estados”.

Para que las personas puedan disfrutar de este espectáculo, más de 100 personas participan en el proceso de instalación y mantenimiento. Además, implica un gran despliegue tecnológico. El personal que labora en estos adornos invita a las personas a que disfruten de su trabajo.

José Alejandro Cansejo, subdirector de operación y mantenimiento de alumbrado AGUCDMX, comentó que “los pixeles de Led, que van en las pantallas son alrededor de 25 mil. 6 mil lámparas de policarbonato de diferentes colores y alrededor de 10 mil metros de manguera luminosa / a todos los habitantes de la ciudad, del país, están invitados, es un espectáculo abierto en el zócalo”.

A partir de los primeros días de septiembre, los ciudadanos podrán apreciar el alumbrado público que habrá en el Zócalo Capitalino.

Con información de Amador Narcia Crespo

BLR