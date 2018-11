Indautor dará seguimiento a caso de supuesto plagio de logo de CDMX

Miguel Ángel Margáin, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), habló sobre el tema del nuevo logotipo del Gobierno de la Ciudad de México que fue presuntamente plagiado.

La cuestión es que hay que ver si hay derechos de autor, nosotros no hemos recibido nada. No hay ninguna solicitud al momento, aquí la cuestión es, si alguien se considera invadido, tendrá que acudir a las instancias que correspondan para poder, si estamos hablando de un derecho de autor, la autoría. El que ganó debe decir, ésta es la autoría, el autor tiene que responder por su obra, oye yo tengo la autoría. Además, el derecho de autor no es obligatorio el registro, el derecho nace con la creación de la obra”, detalló Miguel Ángel Margáin, director general IMPI.