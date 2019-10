Incumplen reglamento en las trajineras de Xochimilco

Este es el primer fin de semana que se implementaron medidas de seguridad, luego de que hace un mes un joven muriera ahogado en los canales de Xochimilco al tratar de pasar de una trajinera a otra.

La primera medida fue reducir el consumo de alcohol en las trajineras y la segunda, el uso obligatorio de chalecos salvavidas para todas las personas que suban a las embarcaciones.

Este sábado el director general de Turismo y fomento económico de la Alcaldía de Xochimilco, entregó 700 chalecos a representantes del embarcadero de Nativitas.

Iván pues aquí te hacemos entrega junto con la mesa directiva, con los demás compañeros y enfrente de los medios los chalecos, sabemos que los agremiados han tomado medidas, han comprado los suyos y que esto sea de seguridad para los visitantes”, mencionó José Luis Saldívar Olivares, director general de turismo y fomento económico, alcaldía Xochimilco.

Con esto, dijo que se cumplía con el apoyo que prometió la demarcación con los operadores turísticos de Xochimilco.

Sin embargo, los dueños de las trajineras y remeros, enfrente de la autoridad se quejaron de que son pocos los chalecos y además afirmaron, son de mala calidad.

Conoce el reglamento y la tarifa oficial de nuestros embarcaderos 👇 Visítanos este fin de semana y #Recuerda ➕Diversión ➖Alcohol = #AmbienteSeguro. pic.twitter.com/AO5YQxFUGG — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 4, 2019

Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar con la alcaldía, pero ahora sí que muchos estamos en desacuerdo con el tipo de material y chalecos que se nos ha entregado, porque nosotros a lo que hemos podido ahora sí que hemos comprado estos chalecos que vean la diferencia ahora sí que para que chequen el tipo de material que nos está entregando la alcaldía por el peso se ve el material y la diferencia”, indicó Ivan Barbosa, Presidente embarcadero nuevo Nativitas.

Los trabajadores de la alcaldía pegaron el reglamento en las trajineras

Los chalecos son insuficientes y en lugar de que los porten los pasajeros, son colocados en las trajineras para, en caso de algún incidente, lanzarlo a la persona que haya caído al agua.

Hemos recibido dos chalecos para el turismo, es algo que entrega la alcaldía para que sea seguro para el turismo, entregaron 700, pero va a ser uno por trajinera y llevan llantas también y en cualquier accidente para esos estamos los remeros”, señaló Fernando Andrade, remero.

Los trabajadores de la alcaldía pegaron el reglamento en cada una de las trajineras que indica que:

Sólo pueden subir una botella de licor de un litro o 3 cervezas por persona de bote o máximo 355 mililitros, no se pueden subir bocinas, grabadoras o aparatos de sonido, no se pueden amarrar trajineras y es obligatorio el uso del chaleco salvavidas, en caso de que algún turista no lo quiera portar, tendrá que firmar una carta responsiva.

Si se dan cuenta todas las trajineras antes de abordar tiene que tener su chaleco y el turismo va y viene tranquilamente y se ha dado cuenta que no hay nada de peligro, el peligro lo pone cada uno de nosotros como visitantes”, comentó Iván Barbosa, presidente embarcadero nuevo Nativitas.

Este sábado ninguno de los turistas que paseó en el embarcadero de Nueva Nativitas portó el chaleco salvavidas.

Con información de Santos Briz

AAS