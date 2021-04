¿Por qué incrementó el ruido de aviones al sur de la CDMX?

Desde hace 11 días, habitantes del sur de la Ciudad de México y de otras zonas de la capital comenzaron a denunciar que el ruido de los aviones es cada vez más fuerte y frecuente. Esto después de que el Gobierno federal cambiara las rutas aéreas, ahora pasan aeronaves por donde antes no pasaban.

El pasado 25 de marzo, el Gobierno federal modificó e incrementó las rutas áreas en la Ciudad de México.

“Bonito el avión, estos no son 9 mil metros. El ruido es insoportable en la noche, no dejan dormir”, señaló Alejandra Corona, habitante de Álvaro Obregón.

El rediseño del espacio aéreo ha provocado malestar y protestas de los habitantes por donde ahora pasan los aviones.

“Es una situación desesperante, yo me he vuelto muy irritable, la calidad de vida baja en el sentido de que todo el día me está doliendo la cabeza, no me puedo concentrar”, refirió Alejandra Corona, habitante de Álvaro Obregón.