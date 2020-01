Este jueves incrementarán las penas por agresiones con ácido en la CDMX

Este miércoles, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforma el Código Penal de la Ciudad de México, que incrementa las penas por agresiones con ácido.

Nosotros habíamos tirado a algo más ambicioso que era hasta 18 años de cárcel a quien se atreva a atacar a una mujer con ácidos, materiales corrosivos y por el simple hecho de ser mujer, sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y la Presidenta de la Comisión de Igualdad decidieron aumentar los años a quien le cause lesiones, ya sea mujer u hombre y establecer agravantes cuando utilicen ácidos, alcancen hasta 12 años de cárcel. No es posible que un agresor llegue a atacar a una mujer y ni siquiera alcanzaban cárcel, eran simples lesiones y que alcanzaban fianza y no tenían un castigo ejemplar”, indicó Alessandra Rojo de la Vega, diputada del Partido Verde.