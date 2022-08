Muere mujer durante liposucción en clínica estética clandestina de Tijuana, suman tres fallecimientos

En menos de un mes, tres personas han muerto mientras se realizaban cirugías estéticas en clínicas clandestinas en Tijuana, Baja California. En lo que va del 2022 se han clausurado 78 clínicas de este tipo.

El miércoles pasado Lilian Gastelum Flores, de 36 años de edad acudió a la clínica “Diagnosis”, ubicada en la ciudad de Tijuana, en Baja California para realizarse una liposucción, sin embargo, durante el procedimiento quirúrgico la mujer falleció.

Según los familiares Lilian ingresó al quirófano alrededor de las 10 de la mañana y después de las 15:00 horas les informaron que la mujer había fallecido.

Gastelum Flores era una agente inmobiliaria y madre de tres hijos, según la familia hubo complicaciones en el funcionamiento de los aparatos, por lo que, se reprogramaron las intervenciones de otras pacientes, pero no la de Lilian que ya estaba en proceso.

“A las 2 y media aproximadamente él me informa hasta las tres y media me da información, ósea una hora de diferencia del deceso de mi hermana, quiere decir que mi hermana tuvo una hora ahí adentro fallecida y yo como familiar no tuve ninguna respuesta, estando dentro del consultorio, sin moverme ni un solo minuto. Jamás me avisan nada, su respuesta en todo momento, desde las 09.00 de la mañana hasta las 03.15 es: su hermana se encuentra bien y está en quirófano”, dijo Ana Karen, hermana de la víctima.