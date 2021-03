Incrementa presencia policiaca en frontera Sur de México ante restricción total de actividades no esenciales

Este lunes 22 de marzo, comenzó la restricción total a personas provenientes de Centroamérica que utilizan balsas o cruzan a pie el río Suchiate, con el fin de ingresar a México en el municipio de Ciudad Hidalgo, colindante con Tecun Umán, Guatemala.

La presencia de agentes de migración se incrementó en dicha franja fronteriza, para evitar el paso informal de personas que comúnmente utilizan este método para evadir la aduana.

Carlos Godoy, un habitante de Guatemala, dijo que vino a México para hacer compras, pero dada la presencia de elementos policíacos, regresó a su país de origen.

“Nosotros solo venimos a hacer compras aquí a México que es bien para los dos países que estamos haciendo eso, bueno ellos tienen su obligación y saben lo que tienen que hacer, están haciendo su trabajo”.

Por otro lado, Estanislao López, habitante de Guatemala, declaró: “veo que no se puede, tenemos que regresar verdad, pero nosotros entramos año tras año aquí y no veo, como dice el compañero, no veo la situación, venimos con nuestro pase mire.”