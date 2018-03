Incrementa la llegada de turistas en Puerto Vallarta, Jalisco

Comienza a incrementar la afluencia de turistas a Puerto Vallarta, Jalisco.

La mayoría de los vacacionistas que quieren disfrutar de este periodo vacacional de Semana Santa llegan en autobuses y vehículos particulares por las diferentes carreteras que conectan al puerto.

Protección Civil Estatal informó que las vías de comunicación terrestres son aptas y aconsejan a los automovilistas que manejen con precaución.

“Particularmente la carretera federal 200 se encuentra bien. Si tenemos limitantes en la carretera estatal 544. Hay mucha obra pública en el tramo comprendido de la estancia de San Sebastián a Las palmas de Puerto Vallarta. Para las personas que vayan a circular por esa carretera que tengan mucha paciencia. Hay muchos cortes a la circulación”, señaló Arturo García Pulido, de Protección Civil Jalisco en Vallarta.

Autoridades hacen un llamado a vacacionistas y habitantes para que hagan caso a todas las recomendaciones.

El operativo alcoholímetro estará activo durante estas vacaciones con la finalidad de evitar accidentes.

“El Operativo Salvando Vidas es lo que dure el Operativo de Semana Santa y Pascua va a estar constante completamente todos los días. Aquí hay que entender que no se les prohíbe que tomen. Que no conduzcan en estado de ebriedad, que es uno de los factores importantes al conducir. Alcohol con volante no se llevan”, señaló Everardo Rubio, subdirector de Tránsito en Vallarta.

La ocupación hotelera en Puerto Vallarta se encuentra al 100 por ciento.

Tanto en playas, como en diferentes zonas, hay una gran cantidad de turistas provenientes de diferentes partes del país.

Con información de Iván Suárez

KAH