Incrementa la demanda de oxímetros ante la pandemia de coronavirus

El oxímetro es un aparato electrónico y portátil capaz de alertar tempranamente las complicaciones por COVID-19 y salvar vidas.

De una manera sencilla y sin salir de casa revela el nivel de oxígeno en el cuerpo a través de una luz infrarroja.

El oxígeno en la sangre es fundamental para mantener la vida y la función de los órganos. Cuando COVID causa daño a los pulmones es útil monitorear, vigilar que el porcentaje de oxigenación no baje de ciertos valores críticos como podría ser por debajo de 90, definitivamente no por debajo de 85 y se ha conocido que si uno monitorea la oxigenación, podría tener la oportunidad de más tempranamente transferir a las personas por su propia voluntad y con el apoyo familiar, o por otros medios a los hospitales para recibir oxigenación y con ello disminuir el peligro de muerte, así es de importante”, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El descenso de la oxigenación -en pacientes con COVID- puede ocurrir en cuestión de horas y es vital acudir al médico oportunamente, aunque en ocasiones los propios síntomas resulten incapacitantes.

Esa sensación de que estás ahogándote es uno de los primeros síntomas. Puede llegar a estar como somnoliento, como adormecido donde no reaccionas fácilmente a lo que las personas están hablando o a lo que están diciendo, probablemente hablas en frases cortas, o te puedes desmayar, o tener datos muchos más críticos. Perdemos ese estado de alerta importante que nos hace lleva a la supervivencia de las personas” detalló Moncayo.

Existen varios factores que pueden alterar el resultado del oxímetro.

Aunque se ve muy fácil el uso, este oxímetro es susceptible a no marcar de manera adecuada. Puede variar por diversas razones: por la hora, por la temperatura, por las luces. La ansiedad también se puede confundir con dificultad para respirar entonces, este es el portátil, existen otros tipos de oxímetros que se utilizan a nivel hospitalario donde no es un clip, sino que es a través de una cinta que se pega y lo hace más estable. Va colocado directamente a un monitor y esto es ideal para un niño donde lo mantiene firme en su dedo y no tenemos esas variaciones por movimiento”, insistió Vivian Moncayo.