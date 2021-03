Intentos de suicidio aumentan en México por pandemia de COVID-19

En México, los intentos de suicidio en 2020 crecieron 17% respecto a 2019, y se atribuye a los efectos de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población.

Una mujer intentó quitarse la vida al colgarse en un poste del trolebús, en Eje Central en la Ciudad de México. Fue auxiliada por policías que, sobre un trolebús, impidieron que se suicidara. Ocurrió el 12 de marzo.

También ese día, un hombre se lanzó desde lo alto de un edificio de la unidad San Bartolo, en Puebla.

El 4 de marzo, una persona de la tercera edad amenazó con aventarse de la azotea de un edificio al vacío, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Son intentos de suicidio que se han registrado en días recientes.

“Cuando arribo al lugar, alzo la vista y efectivamente veo a una persona la cual está con medio cuerpo en el puente peatonal ya lista para aventarse, me bajo del auto patrulla y corro, subo las escaleras inmediatamente, cuando llego empiezo a dialogar con él”, explicó Javier Rivera, policía de la Bancaria e Industrial.

El policía bancario Javier Rivera impidió el suicidio de un joven de 22 años de edad, que intentaba aventarse del puente peatonal en el cruce de Cuauhtémoc y Universidad, alcaldía Benito Juárez.

“‘No pasa nada, tranquilo te vamos a ayudar aquí estamos para ayudarte’, le digo y en ese momento aprovecho que voltea a verme, y llego y lo abrazo por la parte de la cintura y lo jalo hacia a mí. Le pregunté por qué se quería aventar, suicidar y lo primero que me dijo es que no lo querían sus papás, le digo ‘tranquilo no pasa nada’, cuando yo lo bajo y lo abrazo empieza a llorar inmediatamente”, reiteró el policía Rivera.