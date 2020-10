Inconformes reclaman a diputados por desaparición de fideicomisos

Integrantes de la academia, la comunidad científica, cinematográfica y cultural, así como periodistas y defensores de derechos humanos, reclamaron a diputados de Morena la desaparición de sus fideicomisos, luego de que esta mañana aprobaron en lo particular el dictamen en la Comisión de Presupuesto.

Dictamen que contempla la desaparición de 109 fideicomisos, incluido el Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, cuya discusión se reservó para el Pleno. Al término de la reunión los inconformes encararon al presidente de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González.

“Están poniendo en riesgo vidas de defensores y de periodistas al quitar ese fideicomiso, personas que si llegan a su residencia los pueden matar, y no están contemplando partes importantes y el problema es que ahorita está en un ambiente de zozobra y angustia muchas de esas víctimas, porque no son claras las cosas que están haciendo y entonces hay mucha gente asustada”, indicó Amir Ibraim, secretario de la Asociación de Periodistas Desplazados de México.

“Vamos a establecer el estudio de esta entrega que ustedes nos hacen… estamos aprobando el dictamen, vamos a ir al Pleno, seguramente”, dijo Erasmo González, diputado de Morena.

“Este país está en deuda con las víctimas… Señor diputado, académicos precisamente, no quiten el dinero para hacer investigación académica, lo necesitamos, México lo necesita”, señaló un manifestante.

“La comunidad cinematográfica tiene 45 por ciento de recorte año tras año, señor, si usted quita el dinero a fideicomisos y si lo da directamente el gobierno usted está dando un control completo y entero del dinero y de los presupuestos para usarlo a contentillo por parte del gobierno y eso no puede ser, porque todo esto no es moneda de cambio, esto no es un trato político”, refirió Giovanna Zacarías, integrante de la comunidad artística y cinematográfica, MOCAM.