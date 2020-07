Incidencia de casos de COVID-19 se está desacelerando en México, afirma López-Gatell

La incidencia de casos de COVID-19 en México se está desacelerando, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en conferencia donde se informó que en nuestro país van 226 mil 89 casos confirmados de coronavirus y 27 mil 769 muertos.

“La incidencia está desacelerándose y esto ha sido un proceso progresivo, que lo explicamos el domingo con una curva que representa el porcentaje de cambio. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto”, destacó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que no debe haber confusión, pues “la epidemia sigue activa, la epidemia de hecho está en su momento más alto”.

Subrayó que “sigue habiendo una gran cantidad de contagios que ocurren todos los días y de hospitalizaciones, y la cantidad de muertes que se registran es aproximadamente, cercana a 600 al día”.

Reiteró que “la epidemia no se ha acabado y no se va a acabar posiblemente antes de octubre; sin embargo, la noticia positiva es que la velocidad a la que va subiendo la epidemia es más lenta, ¿por qué es positivo? Porque llegará un momento en que sea tan lenta, que sea cero, que ya no aumenten el número de casos”.

Nuevamente dijo que la pandemia en México se podría prolongar hasta octubre, de acuerdo a las proyecciones matemáticas.

“En términos de tiempo estamos gruesamente a la mitad” de la pandemia, afirmó el funcionario.

López-Gatell subrayó que las predicciones sobre la pandemia de COVID-19, establecidas por organizaciones internacionales, tampoco han cambiado para nuestro país.

