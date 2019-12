Autoridades capitalinas revisarán infraestructura eléctrica de mercados en CDMX

La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa de revisión de infraestructura eléctrica en mercados de la ciudad

Revisarán especialmente las instalaciones eléctricas y de gas, luego de los recientes incendios en los mercados de la Merced y de San Cosme, que fueron ocasionados por cortos circuitos, según confirmó hoy Sheinbaum.

Primero se hará un diagnóstico y posteriormente la intervención de manera coordinada con las alcaldías.

La primera etapa comenzará el próximo 6 de enero del 2020.

Se han registrado, del domingo a la fecha, tres incendios en mercados populares de la Ciudad de México.

El del domingo en la mañana en San Cosme, la madrugada del lunes en locales del mercado Abelardo Rodríguez, en pleno centro histórico de la ciudad y el de La Merced.

Locatarios establecidos de otros mercados temen que pronto suceda algo similar, debido a la antigüedad de las instalaciones y la deficiencia en el cableado.

Daniel Ramírez, dueño de un local de ropa en el mercado Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, afirma que existen altas posibilidades de que ocurra un siniestro en su lugar de trabajo, como los ocurridos en la Ciudad de México en los últimos días.

Asegura que, desde hace años, el cableado eléctrico se extiende sin ninguna regulación o medida de seguridad.

También representante en el inmueble de la Juárez, que cuenta 72 años en operaciones, indica que, anteriormente, ya se registró un incendio en dos locales por un descuido de un locatario, quien dejó por la noche una veladora encendida. La autoridad, dice, no efectúa el mantenimiento adecuado, pese a que se le ha insistido.

72 años, en los cuales tiene tres años que no me han terminado una obra de entubado y cableado. La gente no nomás utiliza un contacto, antes los locales tenían un foco, ahora tienen tres, cuatro. Entonces, esas instalaciones se han hecho a modo, ya no convenían un plan”, apuntó Daniel Ramírez, locatario del mercado Juárez.