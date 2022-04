Incendios forestales son los causantes del olor a humo en CDMX

El olor a quemado que se ha percibido en días recientes en la Ciudad de México, se debe a incendios forestales registrados en distintas zonas de conservación de la capital del país.

N+ te recomienda: Nubosidad y contaminación ocultan a la Ciudad de México

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, del 1 enero al 3 de abril de este año, se han registrado 555 incendios forestales, afectando una superficie de mil 425 hectáreas, principalmente de las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.

La gran mayoría de estos incendios fueron provocados.

Hay incendios que han iniciado en las orillas de las carreteras, por un descuido.

“Varios de los incendios que se nos generan en la autopista que va a Cuernavaca, es justo es eso, van por la autopista avientan la colilla y no se dan cuenta, no saben o no ven la magnitud de lo que están haciendo, cae una colilla, está encendida, el pasto está completamente seco y se genera un incendio”, dijo Sergio Zirath, director de la Calidad del Aire CDMX.