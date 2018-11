Arden 138 incendios sin control en Queensland, Australia; hay 8 mil evacuados

Las autoridades australianas ordenaron la evacuación inmediata de 8, 000 habitantes que se encuentran en la localidad de Gracemere, amenazados por los

incendios que arden en el estado de Queensland.

La orden de evacuación se emitió después de que el servicio de bomberos declarase zona de catástrofe las regiones de Capricornia, Central Highlands y Coaldfield.

En esa área se asienta Gracemere, una población de algo más de 11, 000 habitantes situada a unos 515 kilómetros al noroeste de Brisbane, la capital de estado, y donde no se había ordenado nunca antes una evacuación forzosa en sus 150 años de historia, según el diario The Courier Mail.

Las elevadas temperaturas han provocado 138 incendios, según los últimos datos, que arden sin control desde hace varios días en Queensland.

La principal preocupación de los bomberos se centra en el fuego declarado en el parque nacional de Deepwater, a 375 kilómetros al norte de Brisbane, que desde el fin de semana ha calcinado más de 20.000 hectáreas y cuatro viviendas.

And this is why people are being urged to evacuate from Gracemere to Rockhampton. That wall of flames is dangerous. #qldfires @abcbrisbane pic.twitter.com/cgarcV3k13

— Allyson Horn (@allysonhorn) November 28, 2018