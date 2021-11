Incendios en mercados de CDMX, por carencias en protocolos y equipamientos: Myriam Urzúa

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, compareció ante comisiones del Congreso local, donde habló sobre los riesgos en los mercados públicos capitalinos.

Aseguró que los incendios en mercados tienen que ver con las carencias en sus protocolos y equipamientos, y que los 329 mercados de la capital del país presentan riesgos documentados en materia de protección civil.

“Este año terminamos con los 329 mercados que hay en la ciudad de México, y los 329 mercados los tenemos diagnosticados. De estos mercados la mayoría de ellos tiene problemas con la verificación de instalaciones eléctricas, la verificación de instalaciones de gas y con los programas internos de protección civil, ese es una, algo que cruza a todos los mercados. De estos, 164 están en riesgo alto y 165 en riesgo medio. El mercado de Sonora, cuando hicimos la revisión posteriormente, el inmueble no tenía, evidentemente, ventilación natural, los locales de comida no contaban con detectores de humo, no contaban con gabinetes con equipo de protección personal o herramientas de combate contra incendios, no contaban con hidratantes, no contaban con tomas siamesas, no contaban con aspersores, ni con equipo de incendio suficiente, ni equipo de primeros auxilios, ni contaban con programa de protección civil, no contaban con protocolo de actuación, no contaban con un dictamen estructural, ni contaban con áreas para el amacenamiento de sustancias peligrosas”, indicó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil