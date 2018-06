Incendio en mercado de Kenia deja 15 muertos y 70 heridos

Al menos 15 personas murieron y 70 resultaron heridas en el incendio que arrasó con un mercado informal en Nairobi, según informaron fuentes de los servicios de emergencia citadas por medios locales.

El fuego, cuya causa se desconoce hasta el momento, se declaró de madrugada en Gikomba (este de la capital keniana), uno de los mercados al aire libre más grandes de Kenia.

Algunas de las víctimas murieron abrasadas por las llamas y otras perdieron la vida al inhalar humos tóxicos mientras intentaban salvar sus puestos.

El servicio de ambulancias St John’s Ambulance indicó que 70 personas, la mayoría vendedores, fueron trasladados al Hospital Kenyatta y otros centros médicos de la ciudad, indicó el diario local “Daily Nation”.

El incendio también provocó numerosos daños materiales, al arrasar con puestos de madera y fardos de ropa de segunda mano, además de que se propagó a edificios aledaños.

Gikomba inferno death toll hits 15, nine other bodies feared trapped in a flat currently on fire. #GikombaFire pic.twitter.com/zSuQomh185

— Sulwe FM (@SulweFM) June 28, 2018