Tras incendio forestal, pacientes regresan al Hospital Psiquiátrico Binet

Los 39 pacientes del Centro Psiquiátrico Binet, que fueron evacuados por un incendio forestal, se encuentran fuera de peligro y fueron reingresados al lugar.

El incendio inició después de las 7 de la noche del sábado frente a la calle Prolongación 5 de Mayo en la colonia Exhacienda de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón y controlado la madrugada del domingo por elementos del cuerpo de Bomberos.

Ante el tamaño de las llamas y el humo que generó, los cuerpos de emergencia decidieron evacuar el internado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el fuego consumió cerca de dos hectáreas de pasto seco y hojarasca.

La operación del Centro Binet ya continúan con normalidad.

Según los vecinos la falta de lluvias provoca continuos incendios forestales y puso en riesgo varios predios.

“Nos tocó parte de este incendio, me marca el personal de la caseta de entrada que se estaba prendiendo la escuela me espante y dije los perros, pero en realidad lo que se estaba prendiendo era el terreno adjunto, llamas de 5 metros, no ha llovido el año pasado llovió muy poco y este año no ha llovido y el calor está muy intenso se puede prender”, comentó Miguel Otero, director de escuela canina.