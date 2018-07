Incendio forestal en Ferguson, California, cumple 11 días fuera de control

El incendio forestal de Ferguson en Awahanee, California, continúa expandiéndose, hiriendo a varios bomberos y provocando nuevas órdenes de evacuación. El siniestro ha quemado 33,743 acres y solo se ha logrado contener el 13%.

El fuego, que se inició el 13 de julio en el Bosque Nacional Sierra, no destruyó ni dañó ningún hogar, informaron los bomberos de California el lunes. Sin embargo, un edificio no residencial fue destruido y 3, 400 estructuras siguen siendo amenazadas.

Incendio forestal amenaza parque Yosemite California

“La mayor prioridad para los incendios es mantener el fuego lo más reducido posible. El clima y la topografía son factores con los que estamos lidiando”, dijo el oficial de información de Ferguson Fire, Christian Linnemann.

Más de 3, 000 bomberos están trabajando para contener el fuego, incluidos 199 motores, 46 bombas de agua, 16 helicópteros, 66 tripulantes y 43 tractores.

Los funcionarios han emitido evacuaciones obligatorias para El Portal Trailer Court, Incline Road desde Clearing House hasta el último campamento BLM, Jerseydale/ Mariposa Pines, Cedar Lodge/ Indian Flat Campground, Savage’s Trading Post, Sweetwater Ridge, Rancheria Flat-Government Housing, Old El Portal , Yosemite View Lodge, Foresta, Yosemite West y Old Yosemite Road. Se ha establecido un centro de evacuación en New Life Christian Fellowship en 5089 Cole Road, Mariposa, California.

La carretera 140 permanece cerrada al este de Midpines hasta el área de Cedar Lodge.

Se insta a los automovilistas a usar una ruta alternativa. A pesar de que el fuego de Ferguson avanza lentamente, el Parque Nacional de Yosemite permanece abierto.

OLA DE CALOR EN EL SUROESTE DE EU

Las altas temperaturas veraniegas están azotando estos días con especial intensidad el suroeste de Estados Unidos debido a la llegada de un frente africano que ha elevado las temperaturas por encima de los 42 grados Centígrados, un hecho con notables efectos para la salud y la economía.

El Servicio de Meteorología nacional confirmó hoy que la ola de calor, que comenzó a principios de julio y afecta a estados como California, Arizona o Texas, se mantendrá al menos hasta el próximo jueves con temperaturas cercanas a los 46 grados Centígrados durante el día y 35 en la noche.

La combinación de partículas de arena procedentes del Sahara y la contaminación, junto a las temperaturas intensas, generan un clima desértico con brumas y un empeoramiento de la calidad del aire que perjudica a las personas con afecciones cardíacas o pulmonares, adultos mayores y niños.

Las autoridades sanitarias alertaron a la población para que tomen precauciones en sus actividades cotidianas, en especial si permanecen en el exterior en las horas centrales del día, cuando se espera que los índices de los rayos ultravioletas se sitúen en niveles “extremos”.

Con información de EFE y Newsweek

HVI