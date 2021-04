Incendio de pastizales provoca carambola en Chiapas

Un incendio de pastizales fuera de control en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, en Chiapas, provocó un accidente múltiple.

Te recomendamos: Se incendia lancha con 4 tripulantes en el río Grijalva en Chiapas

En el percance se vieron involucrados ocho vehículos, que debido a la poca visibilidad causada por una densa cortina de humo chocaron por alcance.

Algunos lesionados fueron trasladados al Hospital General del municipio de Tonalá para su valoración médica, hasta el momento se reportan estables.

Seis de los vehículos accidentados permanecieron en el lugar y dos más huyeron, los conductores señalaron que por la falta de visibilidad algunos autos invadieron el carril contrario provocando la carambola.

“El espeso humo, no se alcanzaba a apreciar nada, yo venía atrás y este me fui parando poco a poco, en eso viene un carro y me impacta por atrás, pero en ese momento venía otro carro en sentido contrario y no especificó por qué, quizás más adelante se venían cruzando en sentido contrario por el humo espeso que no se lograba apreciar nada”, comentó Franklin Fernández, conductor afectado.