Incendio consume tres edificios de apartamentos en Chicago

Miembros del Departamento de Bomberos de Chicago combaten un enorme incendio en un complejo de apartamentos en Prospect Heights, en la ciudad de Illinois.

Autoridades locales desalojaron a cientos de personas de sus hogares y pidieron a la población no acercarse a la zona de Apple y Plaza Drives para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Al momento medios estadounidenses han reportado un saldo de tres personas lesionadas.

Please stay away from the area of Apple Drive and Plaza Drive, in order to allow emergency response agencies to extinguish an apartment building fire. More information forthcoming.

— Prospect Hts PD (@Prospecthtspd) 18 de julio de 2018