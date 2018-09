Suman 21 heridos por incendio en plaza comercial de Brooklyn

Un incendio en el centro comercial Kings Plaza dejó este lunes al menos 21 heridos mientras los bomberos continúan sofocando el siniestro en el estacionamiento del complejo ubicado en Brooklyn, en Nueva York.

El fuego se extendió a través de una línea de automóviles mientras los bomberos trabajaban para contener la destrucción.

El incendio comenzó antes de las 9:00 a.m. hora local, cerca del centro comercial Kings Plaza en Brooklyn, los videos compartidos en línea mostraron columnas de nubes de humo que porvenían desde el estacionamiento, mientras compradores y transeúntes huían para cubrirse.

Bomberos de Nueva York combaten el incendio (Twitter: @FDNY)

Los oficiales de la Policía y del Departamento de Bomberos no han respondido si sospechaban que el siniestro fue provocado. Según los informes del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York hay 21 heridos, tres son civiles y 18 son bomberos, ninguno es reportado como grave.

Bomberos de Nueva York hablan de heridos por un incendio en Brooklyn (Twitter: @FDNY)

El centro comercial Kings Plaza tiene alrededor de 120 tiendas y es una zona comercial popular para los residentes locales.

BREAKING: Fire at Kings Plaza shopping center is now a 6 alarm. Multiple marine units have been requested to try and fight the blaze from the water. pic.twitter.com/Kl5esS3B6m

— Breaking911 (@Breaking911) September 17, 2018