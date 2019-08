Incendiar establecimientos, modus operandi de extorsionadores en Coatzacoalcos

El ataque de este martes al bar ‘El Caballo Blanco’ no es un hecho aislado. Es el sexto incendio provocado en establecimientos comerciales de la ciudad de Coatzacoalcos en lo que va del año; se trata de un modus operandi común entre los extorsionadores de la zona.

El pasado 23 de julio, la palapa principal del centro botanero Los Mangos fue incendiada con bombas molotov. En ese mes también sufrieron incendios el bar La Catrina (16 julio) y el lote de autos Nuevo Milenio (18 julio), ambos en la colonia Palma Sola.

También el negocio de cocinas integrales Williams, frente al mercado Morelos (18 julio). Un ataque similar se registró en mayo en la tienda Bama, ubicada en la misma calle que “El Caballo Blanco”.

Desde principios de año, grandes tiendas comerciales, agencias de venta de vehículos, tiendas, establecimientos y hoteles que se encuentran a lo largo del malecón, han cerrado o fueron abandonados.

Se han ido cerca de cinco mil negocios han cerrado en la zona de Coatzacoalcos”, dijo José Raúl Ojeda Banda, de la Asociación Ciudadanos Unidos por Coatzacoalcos, Veracruz.

Las constantes exigencias de los grupos del crimen para dejarlos operar los obligaron a dejar su patrimonio.

“Llegaron unas personas armadas y me fueron a exigir 50 mil pesos mensuales para poderme dejar trabajar, y si no, la amenaza era atentar contra mis empleados y posteriormente contra mi familia, todos los empresarios en Coatzacoalcos vivimos con ese miedo y me comentan algunos que de hecho los obligan a que vendan drogas en sus propios negocios”, relató Armando, dueño de restaurante-bar en Coatzacoalcos, Veracruz.

Este tipo de acciones del crimen organizado no son nuevas en la zona.

Creo que el año pasado y el antepasado sí se vivió una situación que casi, casi, se sentía uno que ya iba a salir corriendo porque sí se fueron muchas familias y yo creo que los que quedamos aquí, estamos luchando por salir adelante como empresa”, Lourdes Hidalgo Carrión, empresaria de Coatzacoalcos.

Con información de En Punto

LHE