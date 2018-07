Incendian unidades de transporte público en Chilpancingo, Guerrero

Dos unidades del servicio de transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo, en Guerrero, fueron incendiadas por civiles armados en distintos hechos en Chilpancingo.

Incendian transporte público en Chilpancingo, Guerrero 1

De acuerdo con reportes de la Policía estatal, región Centro, el primer incidente ocurrió minutos después de las siete de la noche en la terminal de pasajeros de las urvan de la ruta Chilapa-Chilpancingo.

Ahí, civiles armados dispararon contra una de las unidades y después le prendieron fuego.

Minutos más tarde, otra urvan de la misma ruta fue incendiada sobre la carretera federal Tixtla-Chilpancingo, a la altura de la colonia Indeco.

Suman 11 muertos durante periodo vacacional en Guerrero

En las primeras tres semanas de vacaciones, 11 personas han muerto en el estado de Guerrero, nueve de ellas ahogadas y tres en accidentes carreteros.

Además, se han brindado 197 auxilios en playas entre rescates acuáticos, asistencias médicas y localización de personas.

Cinco personas en playas en Acapulco y una más en una alberca. Tres personas más que hemos registrado en lo que es Costa Grande”, destacó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero.

-¿Qué medidas toman ustedes de precaución?

-En la orillita, por ejemplo, yo que no nado muy bien no me voy hasta allá nada más por aquí en la orillita”, comentó Ana Rodríguez, turista de Ciudad de México.