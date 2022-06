Inauguran nueva sede de la embajada de Qatar en México

Autoridades y diplomáticos inauguraron la sede de la Embajada del estado de Qatar en México.

Se ubica en avenida Paseo de la Reforma 2290, en la Ciudad de México.

En el evento estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Yo diría que lo que simboliza esta instalación es el interés mutuo de México y de Qatar por construir una muy buena relación porque no hay ninguna razón para no tenerla más amplia en todos los sentidos: en inversión, en comercio, en cultura, en turismo, en experiencias, somos países amigos, Qatar nos ha ayudado en varias cosas delicadas importantes, el embajador me acompañó, por ejemplo, a recibir en el Aeropuerto Internacional aquellas personas que fueron evacuadas de Afganistán, se recordarán ustedes Wall Street Journal, de Facebook, una serie de personas que tenían que ser evacuadas y que fueron recibidas en México”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,