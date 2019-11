Inauguran Camino Mujeres Libres y Seguras en Iztapalapa

Entre diversas interrupciones y quejas por parte de los asistentes, relacionadas con seguridad y falta de reacción efectiva en la línea 911, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Camino Mujeres Libres y Seguras en la alcaldía Iztapalapa.

Te recomendamos: Sheinbaum decreta Alerta de Género en CDMX

Sheinbaum Pardo reconoció que entre los principales problemas de la alcaldía está la inseguridad y señaló que, por ello, se ha incrementado el número de patrullas y policías, además se implantará la Alerta por Violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México.

Porque una sociedad que no protege a sus niñas, a sus mujeres, no es una sociedad que va avanzando, al contrario, va retrocediendo y una sociedad que no reconoce que hay violencia hacia la mujer y que tenemos que hacer acciones para disminuirla es una sociedad que no piensa en los más vulnerables”.