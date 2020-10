Inaugura Sheinbaum centro de Telemetría en Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el centro de Telemetría de sectores de la alcaldía Álvaro Obregón, con lo que, según explicó, será mucho más efectivo el actuar del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Hasta el momento, según el Sistema de Aguas de la Ciudad, van 97 sectores listos, de los 830 que se espera tener al finalizar la presente administración.

En otros temas, Claudia Sheinbaum habló sobre el retiro de la escultura de Colón de Paseo de la Reforma y dejó abierta la posibilidad de que la estatua no regrese.

“Quitar la estatua tiene que ver con un tema de restauración que se iba a hacer desde hace tiempo…. ¿Se abre la puerta a que ya no regrese?… Yo creo que vale la pena hacer una reflexión, No digo sí, sí o no, no creo que ni siquiera la jefa de gobierno tenga que tomar esa decisión sola, sino que se haga una reflexión”, agregó la jefa de Gobierno.