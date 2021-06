INAI, uno de los ‘organismos que deberían desaparecer’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), manifestó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es uno de los organismos que debería desaparecer porque cuesta mucho y no sirve de nada.

“Son organismos que deberían desaparecer, cuestan mucho y no sirven de nada, creo que ese organismo cuesta como mil millones de pesos al año y se dan la gran vida los jefes”, declaró el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que el INAI es organismo que sirvió para simular que se combatía la corrupción durante el periodo neoliberal, sin embargo, el daño fue hasta tres veces mayor.

Durante su rueda de prensa el mandatario mexicano aseguró que en su gobierno ya no hay corrupción porque no se permite.

“Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos, lo concebimos desde el inicio, limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción de modo que no hay corrupción, no se permite en el gobierno”, dijo AMLO.