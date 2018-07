IMSS tendrá finanzas sanas por lo menos hasta 2030: Tuffic Miguel Ortega

Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, fue cuestionado sobre los tuits de Donald Trump que señalan que la única forma de parar la separación de los niños migrantes de sus familias en la frontera es que se elimine la migración. Así respondió:

En otros temas, en conferencia de prensa, Tuffic Miguel Ortega, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que el instituto a su cargo goza de salud financiera.

La viabilidad financiera del Instituto está ahorita garantizada hasta el 2030, afortunadamente llevamos 3 años en lo que no hemos hecho uso de reservas financieras, y estos superávit también nos han permitido no sólo ampliar la infraestructura y renovar el equipo, sino también empezar a llenar el tema de las reservas financieras. Aquí la clave es mantener la disciplina financiera entre no gastarse más de lo que ingresa y no tiene que haber ningún problema hacia adelante”, señaló Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS.