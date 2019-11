IMSS rechaza que exista desabasto de medicamento oncológico

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rechazó que exista desabasto de medicamento oncológico.

El director del IMSS aclaró que la reunión que sostuvo, en videoconferencia, con más de 150 directivos del Instituto fue para coordinar un plan estratégico que garantice, a través de compras consolidadas, la adquisición de éstos medicamentos.

No tenemos una situación de desabasto de medicamentos oncológicos y ojo, no significa que no pueda haber algún caso en donde no haya una receta rechazada”, apuntó Robledo.