IMSS prevé cobertura del 100% de vacuna contra influenza pare el 31 de diciembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que para el 31 de diciembre lograrán la cobertura del 100 por ciento de vacunación contra la influenza estacional, aun cuando ha habido mayor demanda que en años anteriores debido a la pandemia por COVID 19.

Te recomendamos: ¿Pacientes que padecieron COVID-19 pueden vacunarse contra la influenza? López-Gatell responde

Recordó que las vacunas se aplican en unidades de medicina familiar, módulos semifijos y empresas de convenio.

En caso de desabasto en algunos centros de salud, el director del IMSS, Zoé Robledo, destacó que es solo por logística ya que la demanda de vacunas este año ha sido mayor que en el pasado, por lo que se han anticipado a las entregas.

“Puede haber varios fenómenos, gente que no está recibiendo la vacuna, pero porque no forma parte de los grupos blanco o no forma parte de los grupos que no tienen algún factor de riesgo. Ha habido una demanda distinta, se aumentó la demanda por la vacuna y eso en las propias unidades en 2 o 3 días lo que regularmente se aplica en una semana quizá se acaba, porque hay más gente buscando vacunarse, nosotros diríamos para que no se genere estos espacios de desconfianza, es que la gente llame”, indicó Zoe Robledo, director del IMSS.