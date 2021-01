IMSS habilita módulos de atención respiratoria para pacientes COVID de 24 horas

Desde el pasado 14 de enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social habilitó en algunas de sus Unidades de Medicina Familiar en la CDMX, 26 módulos para atender las 24 horas del día a posibles pacientes COVID.

Silvia detectó esta madrugada que a su madre, de 85 años de edad, le costaba trabajo respirar. De inmediato la llevó a atender en un módulo de atención respiratoria del IMSS en la Ciudad de México.

“Ya está en tratamiento. Me dijeron que no me puedo ir, tengo que esperarme las 24 horas por si me necesitaban, internada, ajá”, refirió Silvia.