IMSS en Querétaro atiende a 5 lesionados del Estadio La Corregidora; hay uno grave

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Querétaro informaron que recibieron a cinco de los lesionados que resultaron de los hechos violentos ocurridos el sábado, en el Estadio La Corregidora.

Te recomendamos: Equipos de Liga MX condenan violencia en estadio La Corregidora que dejó 14 lesionados

Cuatro de ellos se encuentran estables, mientras que uno está recibiendo atención médica de tercer nivel debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, se pidió a la población que si tienen algún familiar desaparecido que pudiera encontrarse hospitalizado en alguna clínica del IMSS favor de comunicarse al número telefónico 44 22 11 23 00.

La cifra de heridos tras el enfrentamiento entre aficionados de los equipos mexicanos Querétaro y Atlas, creció a 26, entre ellos hay tres en estado de gravedad, informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo el mandatario estatal este domingo en conferencia de prensa.